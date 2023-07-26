お気に入り SEIKO 日本未発売モデル 腕時計(アナログ)

セイコーALBA#逆輸入モデル ！！

G-SHOCK 赤 腕時計

美しすぎるシルバー文字盤×シルバー秒針

CASIO プロトレック PRW-7000-1AJF(PROTREK)

10気圧100m防水・新品・激レア#入手困難 【アルバ】#日本未発売 ！

TAG HEUER 2000シリーズ 974.013F

箱ありなので誕生日#プレゼント に良し！

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人と被りたくない方にオススメ！

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SEIKO ALBA海外専売モデル。

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1979年にセイコーが発売したALBAは国内でも人気の高いブランドですが、

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海外向けモデルは国内機種とは違う大胆な凝ったデザインで世界中で高い支持を集めています。

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日本未発売のため入手困難。ぜひこの機会に手に入れてください。

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●ALBA by SEIKO

BL5530-57E シチズン アテッサ エコドライブ 腕時計 CITIZEN

●本物新品未使用

★希少ダイヤ8P&シェル★スティッチ ウォッチ

●100ｍ(10気圧）防水

【動作OK】BURBERRY バーバリー 腕時計 クロノグラフ ブラックレーベル

●デイトカレンダー

CASIO G-SHOCK 腕時計 G’MIX GBA-400-3BJF

●クオーツムーブメント

G-SHOCK MTG-B1000XBD-1AJF カーボン

●ステンレス製

VARTIX

●ケース径約47mm（リューズ含む）

オメガ シーマスター150m アクアテラ

●重量約133g●腕周り約16～20cm

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●発売元SEIKO WATCH CORPORATION

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海外モデルにつき日本語説明書は付属しません。

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在庫に限りがありますので、是非お早めに！

シチズンCITIZEN アテッサATTESA AT6010-59P



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在庫数:3個

ckシティクロノグラフ腕時計

次回入荷:未定

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商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 新品、未使用

セイコーALBA#逆輸入モデル ！！美しすぎるシルバー文字盤×シルバー秒針10気圧100m防水・新品・激レア#入手困難 【アルバ】#日本未発売 ！箱ありなので誕生日#プレゼント に良し！人と被りたくない方にオススメ！SEIKO ALBA海外専売モデル。1979年にセイコーが発売したALBAは国内でも人気の高いブランドですが、海外向けモデルは国内機種とは違う大胆な凝ったデザインで世界中で高い支持を集めています。日本未発売のため入手困難。ぜひこの機会に手に入れてください。お求めはお早めに！！●ALBA by SEIKO●本物新品未使用●100ｍ(10気圧）防水●デイトカレンダー●クオーツムーブメント●ステンレス製●ケース径約47mm（リューズ含む）●重量約133g●腕周り約16～20cm●発売元SEIKO WATCH CORPORATION海外モデルにつき日本語説明書は付属しません。在庫に限りがありますので、是非お早めに！在庫数:3個次回入荷:未定#セイコー #SEIKO #腕時計 #スピリット #SPRIT #時計 #ウォッチ #日本未発売#ステンレス#防水#海外モデル#GSHOCK #クリスマスプレゼント#サプライズ#ボーナス#新品#お祝い#限定#限定価格#Xmas#ご褒美#記念日

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 新品、未使用

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