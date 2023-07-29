【最安値】 【新品未使用】ルイヴィトン LVトレイナー・ライン スニーカー スニーカー

ルイヴィトン LVトレイナー・ライン スニーカー
エアフォース1ウェストインディーズ
[着用数回]NIKE AIR FORCE 1 '07 25.5cm
ロゴ モノグラム
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スニーカー
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LOUIS VUITTON
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サイズ 8 26〜28cmぐらいの方に
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付属品 画像一式
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ご質問等あれば承ります
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状態 新品未使用
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商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|新品、未使用
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ルイヴィトン LVトレイナー・ライン スニーカーロゴ モノグラムスニーカーLOUIS VUITTON国内直営店購入 サイズ 8 26〜28cmぐらいの方に付属品 画像一式ご質問等あれば承ります状態 新品未使用
商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|新品、未使用