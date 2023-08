*プロフィールを読んで頂いた方だけのお得な情報がございます。ぜひご覧下さいませ。*

ポリエステル芯にコットン糸をカバーリングしたブロード生地のオープンカラーシャツ。

バランスの取りやすいオーバーサイズのボックスシルエット。リラックス感を楽しみつつも、見え方は上品に。

デザインベースは50年代から60年代のビンテージシャツ。そこにドットボタンに飾りボタンホールを入れたnanamicaこだわりの一着。

色目は綺麗な淡いグリーンで、取り入れれば一気に今の気分のコーディネートが完成します。

made in japan

定価:20,900円

<シーズン>

2020SS

TAUPE



<カラー>

Mint green

<素材>

コットン 60%

ポリエステル 40%

天然繊維の表面を持ちながらポリエステルの軽さや強度を兼ね揃えたハイブリッド素材。

<サイズ>

表記 L(大きめ)

採寸サイズ(平置きcm)

・肩幅 約51

・身幅 約64

・着丈 約74

・袖丈 約26.5

※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。

<コンディション>

特質すべきダメージ汚れなど無く状態良好。

※使用回数や購入時期についてのコメントにはお答えできかねます。

#TELAのnanamica

#TELAのnanamica

#TELAの半袖シャツ

ぜひご覧下さいませ。

the north face purple label

BROAD L/S REGULAR COLLAR SHIRT

DAIWA

DESCENTE PAUSE

acronym

And wander

Helly Hansen

AURALEE

comori

NANGA

ナナミカ

デサントポーズ

開襟シャツ

半袖シャツ

オープンカラーシャツ

速乾

メンズ

ピスタチオグリーン

ミントグリーン

2023SS

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナナミカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナナミカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

