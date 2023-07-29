【開店記念セール！】 卓球 ニッタク ラケット G1 モリストSPAX アコースティックカーボンST その他

卓球ラケット、ラバー付きを出品します。

専用出品 ディグニクス64 ディグニクス09c テナジー25FX

メーカー ニッタク

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ラケットモデル アコースティックカーボン ST

ミズノ ウエーブモーメンタム2

定価22,000円

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ラバー 黒ニッタク G1 特厚 定価7,480円

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赤ニッタク モリストSP AX 特厚定価6,820円

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画像5.6枚目ですが試打用でモリストSP 中定価5,720円をお付けします。(オマケ程度とお考えください)

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空手 メンホー Lサイズ ミズノ

総額42,020円のセットです。

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送料込みでの出品です。

バタフライ インナーフォースレイヤーZLC 両面ラバー付



スノーケル フィン TUSA KAIL スキンダイビング

ラケットは伊藤美誠選手も以前しておりました。

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バック面のラバーをモリストSPに変更すれば伊藤美誠選手仕様になるかと思います。

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バタフライ 卓球 ラケット LIN GAOYUAN ALC 林高遠ALC FL…

10分程度の試打のみで使用した感じです。

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ラケットは多少のキズ・凹みはございます、画像にてご確認ください。

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スポーツの種類···卓球

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卓球ラバー形状・特徴···裏ソフト、表ソフト

商品の情報 ブランド ニッタク 商品の状態 やや傷や汚れあり

卓球ラケット、ラバー付きを出品します。メーカー ニッタク ラケットモデル アコースティックカーボン ST定価22,000円ラバー 黒ニッタク G1 特厚 定価7,480円 赤ニッタク モリストSP AX 特厚定価6,820円画像5.6枚目ですが試打用でモリストSP 中定価5,720円をお付けします。(オマケ程度とお考えください)総額42,020円のセットです。送料込みでの出品です。ラケットは伊藤美誠選手も以前しておりました。バック面のラバーをモリストSPに変更すれば伊藤美誠選手仕様になるかと思います。10分程度の試打のみで使用した感じです。ラケットは多少のキズ・凹みはございます、画像にてご確認ください。スポーツの種類···卓球卓球ラバー形状・特徴···裏ソフト、表ソフト

商品の情報 ブランド ニッタク 商品の状態 やや傷や汚れあり

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