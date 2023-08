最も優遇の 【新品未使用】タグ箱あり　限定モデル　ニューバランス MS327 スニーカー

ご購入前に必ず確認のコメント下さい。

【展開店舗限定モデル】【新品未使用】

完売モデルです。

他のサイズご希望の方はコメントにてご確認下さい。

(残りわずか)

《展開店舗限定モデル》

70年代を席巻した数々のニューバランスのレーシングシューズをアレンジしたレトロなフォルムに、ビッグNロゴを外側だけに配した印象的なルックスで提案する人気モデル「327」。

風合い豊かなピッグスキンスエードを使用したアッパーを定番のカラーリングで彩りました。

●アッパー素材:天然皮革/合成繊維

●ソール素材:ゴム底

Made in Vietnam

ニューバランス New BalanceMS327SBC

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

