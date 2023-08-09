最も優遇の 【新品未使用】タグ箱あり　限定モデル　ニューバランス MS327 スニーカー

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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|新品、未使用
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ご購入前に必ず確認のコメント下さい。【展開店舗限定モデル】【新品未使用】ニューバランスオフホワイト完売モデルです。他のサイズご希望の方はコメントにてご確認下さい。（残りわずか）《展開店舗限定モデル》70年代を席巻した数々のニューバランスのレーシングシューズをアレンジしたレトロなフォルムに、ビッグNロゴを外側だけに配した印象的なルックスで提案する人気モデル「327」。風合い豊かなピッグスキンスエードを使用したアッパーを定番のカラーリングで彩りました。●アッパー素材:天然皮革/合成繊維●ソール素材:ゴム底Made in Vietnamニューバランス New BalanceMS327SBC22センチ、23センチ、24センチ、25センチ、26センチ、27センチ、28センチ、29センチ（UK4、UK5、UK6、UK7、UK8、UK9、UK10）22cm23cm24cm25cm26cm27cm28cm29cm22.5cm23.5cm24.5cm25.5cm26.5cm27.5cm28.5cm29.5cm426 USA UKM576 M990M991 M992M993 M995M996 M997M998 M999M1300 M1400M1500 M1700V2 V3 V4 V5#newbalance#newbalance996#madeinusa#正規品#27.5cmM996GYUK9992576153015001400130017001600990993FE22センチ、23センチ、24センチ、25センチ、26センチ、27センチ、28センチ、29センチ（UK4、UK5、UK6、UK7、UK8、UK9、UK10）22cm23cm24cm25cm26cm27cm28cm29cm22.5cm23.5cm24.5cm25.5cm26.5cm27.5cm28.5cm29.5cmニューバランス NEW BALANCECM996SHC NAVY/YELLOWネイビー/イエロー ワイズD
商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|新品、未使用