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【返品送料無料】 未使用！ルイヴィトン　モノグラム　ギャラクシー　メッセンジャーバック ショルダーバッグ

商品の説明

ルイヴィトン　モノグラム　ギャラクシー　メッセンジャーバック
マルジェラ グラムスラム 3way
カラー···ブラック
【美品】Top Collection　ショルダーバッグ　クロコｘ牛革　黒　調整可
柄・デザイン···その他
オールドコーチ　ショルダーバッグ　極美品

安倍晴明の息子こと２代当主・吉平様専用

定価7.7万メゾンマルジェラMaison Margielaフォンケース付属品
ブランド買取店にて新品未使用での購入
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神経質な方の購入はご遠慮願います。
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26.0×17.0×5.0
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商品の情報

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ブランドルイヴィトン
商品の状態新品、未使用

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51分钟前

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0191933

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0191933
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