スターウォーズのベーシックフィギュア

最終値下 クリスマスに一匹 限定グレムリン BANDIT ギャングスター

になります。

アイアンスタジオ ジュラシックパーク ファイナルシーン 最終値下げ!!

15年ほど前に購入。

S.H.Figuarts ザ・マンダロリアン (ベスカーアーマー) (STAR…

かなり古い品になります。

どらみ様 NECA ET 40周年記念 新品未開封



Funko pop スター・ウォーズ

40個ダブリあり。

ホットトイズ ターミネーターT-800

ケースが黄ばんだり、汚れ傷あり。

スターウォーズ ボバフェット 1/1ブラスター ナーフ

フィギュア自体も黄ばみあるものもあり。

ホットトイズ DX25 スター・ウォーズルーク・スカイウォーカー ベスピン版

写真でご確認下さい。

ダイアクロン DA-94 ワルダレギオン ヴァジュラ

バラ売り不可

【新品未使用】ホットトイズ『スター・ウォーズ』レイ&BB-8 2体セット 1/6



ねんどろいどどーる ハリー・ポッター ハーマイオニー・グレンジャー

中古品なので神経質な方、

Mythic Legions Sir Owain (オウェイン卿)

完璧を求められる方はご遠慮下さい。

トイ・ストーリー ジェニードール ハンナの人形 メディコムトイ

ご質問あればご連絡下さい。

STAR WARS KUBRICK 400% フィギュア

最後の写真の分はケースなしや劣化がひどいのでオマケとしてお付けします。

ターミネーター フィギュア T-800 T-1000

オマケ追加しました。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

