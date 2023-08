ご覧いただきありがとうございます。

supreme studded work pants 30

カーハートのダブルニーのペインターパンツです。

mnml ワイヤーカーゴパンツ



【レア個体】M47パンツ 前期

カットオフがしてありますが、裾をタタキで縫ってあるので、これ以上ほつれないようになっておらます。

874 old dickies TALON zip ディッキーズ チビタグ



カーゴパンツワークパンツメンズ古着灰色グレーねずみ色w37オーバーサイズ刺繍極太

色味もまだ残っており、これから育てていただけます。

ギミック マルチポケット デザイン カーゴ パンツ テクノ military



40sビンテージM-43HBTカーゴパンツ

レトロなスニーカーや、綺麗目なジャケットと合わせるとトレンド的に良さそうです。

CIOTA 22ss リップストップ ジャングルファティーグパンツ サイズ4



Barnstormer(バーンストーマー)ホームパンツイード

サイズ34×30

【定価6.8万 16AW】Y-3 ミリタリーパッチカーゴパンツ



廃盤color BLACKTAILOR V1 ストレッチ抜群スキニーカーゴパンツ

ウエスト43

MM6 Maison Margiela フェイクレザーイージーパンツ

ワタリ35

CHALLENGER FIRE LADY CARGO PANTS

股下71

NIKE ACG ナイキ コンバーチブル パンツ ブラックL

股上前32

dries van noten ライカ期 ワイドワークパンツ

股上後41

amachi. アマチ 22ss cargo pants カーゴパンツ タグ付き

裾幅24

TTT MSW カーゴパンツ ミリタリー カーゴ



NIKE ACG カーゴパンツ スミスサミット



jieda カットオフカーゴパンツ ブラック

状態は一般的な古着程度です。

ジルボー パンツ メンズ レディース ハーフパンツ

着用に支障をきたすような目立った傷や汚れはありません。薄汚れは雰囲気と捉えていただけると思います。もっと汚して履いても良いくらいです。

ジャングルファティーグパンツ1968年



Phoebe English モールスキンパンツ



ラフアンドラゲッド 東京インディアンズ

素人検品なので多少の見落としはご容赦ください。

needles 22ssトラックパンツ ヒザデル saxblue



Burberry デニム カーゴ

滅多に出ないと思うので、お探しの方はこの機会に是非。着画はご遠慮ください。

WM CARGO PANTS WITH MULTI POCKETS



20471120 ミリタリーパンツ PAPER

一度は人の手に渡ったものですので、プロフィールもご覧いただき、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

LANDLORD pants



JORDAN FLT HRTG CARGO PANT DC7451-333

他にも様々なアイテムを出品して行くつもりです。

SSZ 20SS いざ鎌倉 オーバーオール M

よろしくお願いします。

winiche&Co. BEAMS JAPAN 別注カーゴパンツ Lサイズ



"STABRIDGE" Corduroy Buyer Pants Grizzly

#comoli

極太 90s BOOTLEGBOOTH ナイロントラックパンツ B系HIPHOP

#マルジェラ

BEP x APHRODITE GANG 舐達磨 セットアップ サイズL

#ラルフローレン

XXS NIKE G-Dragon PEACEMINUSONE ワイドパンツ

#フランクリーダー

黒カーゴパンツ エクストララージ

#コムデギャルソン

【ORDINARY FITS】 M-51 OVER PANTS Mサイズ

#caseycasey

【新品】LOEWE カーゴパンツ XS オレンジ

#unused

PEACEMINUSONE NIKE Wide Pants G-Dragon

#レショップ

1900s 10s 20s FRENCH vintage コットン リネン

#class

tech windbreaker pants gore-tex sage

#1ldk

jieda FAKE LEATHER DOUBLE KNEE PANTS

#デザイナーズ

NIKE offwhite ナイキ オフホワイト パンツS

#hermes

WILD THINGS ワイルドシングス プリマロフト パンツ MtDesign

#エルメス

NOAH 20AW Paisley Pant 30

#vintage

S.F.C WINDBREAKER PANTS Light

#batoner

ベイカーパンツ US 60s 30×30.5 OG107 コットンサテン UFO

#バトナー

マルセロブロンカーゴパンツ新品定価10万円

#herill

NIKE peaceminusone G-Dragon ワイドパンツ XS

#ヘリル

sullen ナイロンテックパンツ

#levis

ASTRAET P/C ツイル スソドロー カーゴパンツ

#リーバイス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。カーハートのダブルニーのペインターパンツです。カットオフがしてありますが、裾をタタキで縫ってあるので、これ以上ほつれないようになっておらます。色味もまだ残っており、これから育てていただけます。レトロなスニーカーや、綺麗目なジャケットと合わせるとトレンド的に良さそうです。サイズ34×30ウエスト43ワタリ35股下71股上前32股上後41裾幅24状態は一般的な古着程度です。着用に支障をきたすような目立った傷や汚れはありません。薄汚れは雰囲気と捉えていただけると思います。もっと汚して履いても良いくらいです。素人検品なので多少の見落としはご容赦ください。滅多に出ないと思うので、お探しの方はこの機会に是非。着画はご遠慮ください。一度は人の手に渡ったものですので、プロフィールもご覧いただき、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。他にも様々なアイテムを出品して行くつもりです。よろしくお願いします。#comoli#マルジェラ#ラルフローレン#フランクリーダー#コムデギャルソン #caseycasey#unused#レショップ#class#1ldk#デザイナーズ#hermes#エルメス#vintage#batoner#バトナー#herill#ヘリル#levis#リーバイス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

スウェーデン軍 m59 前期 ベルト付き カーゴパンツwtaps 231BRDT-PTM02サイズ2!Needles ヒザデルパンツwtaps JUNGLE STOCK カーゴパンツ実物 USED スウェーデン軍 M-59 カーゴパンツ 軍パン40's 50's ‼️英国 白 ベイカーパンツ ワークパンツ ビンテージcomfortable reason Fatigue Cargo Slacks