女性が喜ぶ♪ 5 《NIKE》PG EP ポールジョージ5 スニーカー

《商品説明》

NIKE PG(ナイキ PG)シリーズは、

NBAで現役で活躍しているポール・ジョージの

シグネチャーモデル。

現在はロサンゼルス・クリッパーズに所属しており、

現在も背番号13を背負ってバスケットボール界を盛り上げ

続けている。

滑らかで安定した履き心地。

柔軟性に優れた

Nike Air Dot Weld Strobelクッショニングを搭載。

フルレングスのAirユニットをアッパーに直接編み込んで、

足の下まで快適で反発力のあるクッショニングを提供。

雲の上で動いているようなPGの感覚をキープ。

EPバージョンには、特に耐久性の高いアウトソールを使用。

シンプルなカラーリングでスタイリッシュに

デザインされた逸品です。

ブラックのミッドソールにスプラッシュペイントを

あしらっています。

カイリー、ケビン デュラント、ポール ジョージ

KD、PG、ズーム、フリーク

AIR JORDAN、AIR FORCE、DUNK、AIR MAX 、

Supreme、dime、evisen、FTC、

Tightbooth、magenta、UNDEFEATED、

stussy、Alltimers、Palace、brain dead、

huf、butter goods、Nike、applebum、lafayette

ストリート、スケーター好きにもオススメです。

◎サイズ:26.0cm

◎色: ブラック、ホワイト

◎素材:レザー、メッシュ

◎コンディション:使用感少なく、綺麗な状態です。

◎付属品:箱なしになります。

【自宅保管、非喫煙、ペット無し】

※自己紹介文にお得な情報あり。

必ずご確認いただき、ご購入お願い致します。

不明点や値下げ交渉等、

お気軽にお声掛けください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

