大人も着やすいシンプルファッション 新品 DEAN ディーン C380F Floyd TA Burst エレキギター エレキギター

DEAN ディーン Custom C380F (並行輸入品) 検品済 新品の出品です。

メイプルトップのきれいなバーストカラー、Trans Amber Burst(TAB)です。セミアーチドシェイプのボディも美しい一本です。

Floyd Rose / Grover Tuners 搭載で、スペックも充実しています。

ディーン社オフィシャルYouTubeレビュー動画で、音質等が確認出来ますので、ご参考まで貼り付けます。

https://youtu.be/BARvHLJhi3Q

こちらの動画は旧タイプ350Fですが、スペックほぼ同じです。

https://youtu.be/y7qQzPnRtUk

* Model Name : Custom 380 Floyd - Trans Amber Burst

* Body Material : Basswood

* Top Material : Flame Maple

* Neck Material : Maple

* Scale Length : 25 1/2" (648mm)

* Construction : Bolt-On Neck

* Neck Shape : C

* Fretboard Material : Rosewood

* Inlays : Pearl Dot / Custom 12th

* # of Frets : 24 Jumbo

* Fretboard Radius : 16" (406mm)

* Nut : Floyd Rose R3 (43mm)

* Nut Width : 1 11/16" (43mm)

* Tuners : Sealed Die Cast

* Knobs : Dome Black Chrome

* Hardware Color : Black Chrome

* Bridge : Floyd Rose Special

* Pickup (Neck) : DMT Design

* Pickup (Middle) : DMT Design

* Pickup (Bridge) : DMT Design

* Controls : Volume / Tone / 5-Way

* Case : Not Included

商品の情報 ブランド アイバニーズ 商品の状態 新品、未使用

