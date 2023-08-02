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値引きする ニューバランス newbalance BB550SWB 24.0cm スニーカー

商品の説明

90年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。
2回使用GUCCI美品　サイズ38
足馴染みのよい上質なフルグレインレザーをアッパーに使用しています。
コンバース アディクト
懐かしくも新しいルックスに仕上げました。
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定価¥17600
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商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドニューバランス
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90年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。足馴染みのよい上質なフルグレインレザーをアッパーに使用しています。懐かしくも新しいルックスに仕上げました。定価¥17600値下げはご容赦ください。#newbalance#ニューバランス#BB550#ニューバランス550#新品人気モデル···new balance 550

商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

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7分钟前

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