ナイキ ダンク ハイ

・モデル:DUNK HI 1985 SP

・品番 : DD9404 001

・カラー:ブラック×イエロー

・サイズ:28.0㎝

新品未使用品 替え紐・メーカー黒タグ付き

但し個人保管の為、箱等にダメージがございます。

重ねて保管の為に出来る上蓋の凹みになります。

(画像7枚目参照)商品にダメージはございません。

SNKRS購入品

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

