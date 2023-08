If you have any questions, please feel free to ask me in English.

☆基本的にお値下げ交渉は受け付けておりませんが、どうしてもこのお値段で有れば!という方は

「このお値段にはなりませんか?」

と、希望のお値段をコメントお願いいたします。

※大幅なお値引きはお断りさせていただいております

【ブランド:シャネル】

【付属品:無し】

※金具が欠品しております

・気になる点がございましたら画像を差し替えますのでお気軽にお申し付け下さい。

・撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

⚠

・思っていた物と違う等の返品は了承致しかねます。しっかりご確認した上でご購入下さい。

【不安が有るようでしたらご購入されないで下さい】

トラブルの原因になります。

商品は全てAACD加盟店からの購入、または

有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。

ご購入後に再度鑑定へ出される場合は必ず、直営店での鑑定をお願いします(リサイクルショップ、質屋等での鑑定は含みません)偽物と判断された場合は必ず、店舗名、担当者様の連絡先を教えてください、こちらで対応に当たらせていただきます

管理No.69-540-4

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 傷や汚れあり

