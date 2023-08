欲しいの かず様専用❣️セリーヌ　キャップ　ブラック　Mサイズ キャップ

先月こちらでお譲りいただきましたが、被る機会がなく綺麗なうちに出品させていただきます。

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

先月こちらでお譲りいただきましたが、被る機会がなく綺麗なうちに出品させていただきます。以下、前出品者様のコメントになります。公式サイトで57.200円で購入しました。試着後に箱に入れたまま保管しています(^^)汚れ等もございません。箱に薄くですが数箇所に汚れアリです!開封の際にシール等はやぶれています!袋はナシです!サイズMですが男性女性、ユニセックスでご使用できます。ポリエステル 65% コットン 35%ライニング:ポリエステル 65% コットン 35%CELINEエンブロイダリーピーク 約7 CM6パネル構造調節可能ストラップイタリアまたはフランス製当方は試着もしておりません。2度、人の手に渡った物になりますので完璧をお求めの方はご遠慮ください。なお、GW中は発送がすぐに行えない場合がありますのでご了承ください。

