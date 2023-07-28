超激安 新品未使用　kate spade ケイトスペイド　2wayバック ショルダーバッグ

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※新品未使用
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※福袋商品のためタグなし
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サイズ
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細かいところを気にされる方や神経質な方はご遠慮ください。商品状態に関することでの返品やクレームはお断りいたします。
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商品の情報
|ブランド
|ケイトスペードニューヨーク
|商品の状態
|新品、未使用
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ケイトスペード ケイトスペードkate spade 2wayバッグハンドバッグとショルダーバッグ2023年 kate spade 福袋※新品未使用※福袋商品のためタグなしカラー:ネイビーサイズ横 : 約28cm縦 : 約20cmマチ : 約10.5.cm細かいところを気にされる方や神経質な方はご遠慮ください。商品状態に関することでの返品やクレームはお断りいたします。
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|ケイトスペードニューヨーク
|商品の状態
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