コメント無し購入ok コメント頂いても、バラ売りや値下げは考えておりません(p_-)

バラ売り希望の方はごめんなさい

現在入手困難な、レアな新品未使用のキャラクターワンピース5枚セットです

新品 グラニフ レア ワンピースセット 安西水丸クレヨンしんちゃんウルトラマン他



1 ウルトラマン 星人 ワンピース

2 スポンジボブ プランクトン ワンピース

3 仮面ライダーカブト ワーム ワンピース

4 クレヨンしんちゃん ねねちゃんとうさぎ ワンピース

5 安西水丸 スノードーム ワンピース

フリーサイズ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド デザインティーシャツストアグラニフ 商品の状態 新品、未使用

