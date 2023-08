【あす楽対応】 Paraboot ブローグ レザーシューズ 6.5 ドレス/ビジネス

ドレスラインからリリースされているモデルで、グッドイヤーかつラバーソールなので、気軽にガシガシ履くことが出来ます。パラブーツのブローグは比較的レアですが、レザーの質感や堅牢な作り、頑丈なソール、ラストの造形等、らしさを随所に感じられるかと。

スラックスやチノは勿論、デニムや軍パンとの相性も◎で、ショーツスタイルと合わせても可愛いかと思います。

サイズは6.5になります。私はParabootでは6を、その他のシューズブランドでは40を履いていますが、やや大きい着用感のため、表記通りのサイズ感かと思います。

長期保管品ですが、着用回数は数回でメンテナンスも定期的にしていたため、主観ですが中古品としては美品です。ソールの減りはわずかで、若干の履き皺を除けばアッパーも良好な状態かと思います。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド パラブーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド パラブーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

