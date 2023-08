70年代頃のふんわりした袖や、切り替え、胸元のデザインもとっても可愛いブラウン小花柄マキシワンピースです。

総丈141cm 身幅49cm 肩幅40cm 袖丈33cm

リボンの長さ82cm

<採寸について>

寸法は全て平置きで採寸しています。

着丈→サイド首元~裾、身幅→脇下~脇下、袖丈→肩~袖口

人間の手で1点1点メジャーで計測している為、多少の誤差が生じる可能性がございます。

<コンディションについて>

当店では古着に慣れていないお客様や、慣れていても本当なら直接見て買いたい方も安心してお買い物いただけるよう、ダメージなどはなるべく詳しく、分かりやすい画像で撮影しております。実際に手にした際は画像よりも目立たないことも多いです。

サイズやダメージなど、ご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

検索用 vintage ビンテージ ヴィンテージ 古着 アメリカ古着 60s 70s 80s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

