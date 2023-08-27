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『1年保証』 ★B.VENETA★ボッテガヴェネタ★INTRECCIATO 二つ折り財布 折り財布

商品の説明

バイマでコインケース付きと間違えて購入してしまいました。新品未使用、もちろん正規品です。
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必要であれば、バイマの購入履歴もお見せ出来ます。
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よろしくお願い申し上げます。
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ブランド：BOTTEGA VENETA
ヴィトン　二つ折りお札入れ
カラー：NERO
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サイズ：約横10.5cm×縦9.5cm×幅2.5cm
専用 財布
素材：カーフレザー
はむはむ様専用品
開閉種別：オープン
新品・未使用品GNUOYP ニュピ 二つ折り財布 札＆カードケース ブラック
内部様式：札入れ×2、カードポケット×8、ポケット×2
サンローラン小銭入れ
正規保存袋付き

ジバンシー二つ折り財布

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態新品、未使用

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☆新品・未使用☆Ermenegildo Zegna 財布

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バイマでコインケース付きと間違えて購入してしまいました。新品未使用、もちろん正規品です。必要であれば、バイマの購入履歴もお見せ出来ます。よろしくお願い申し上げます。ブランド：BOTTEGA VENETAカラー：NEROサイズ：約横10.5cm×縦9.5cm×幅2.5cm素材：カーフレザー開閉種別：オープン内部様式：札入れ×2、カードポケット×8、ポケット×2正規保存袋付き

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ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態新品、未使用

『1年保証』 ★B.VENETA★ボッテガヴェネタ★INTRECCIATO 二つ折り財布 折り財布

56分钟前

『1年保証』 ★B.VENETA★ボッテガヴェネタ★INTRECCIATO 二つ折り財布 折り財布

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