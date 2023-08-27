『1年保証』 ★B.VENETA★ボッテガヴェネタ★INTRECCIATO 二つ折り財布 折り財布

バイマでコインケース付きと間違えて購入してしまいました。新品未使用、もちろん正規品です。

【未使用級 限定品】 ドルチェ&ガッバーナ 折り財布 レザー ロゴ ブラック



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必要であれば、バイマの購入履歴もお見せ出来ます。

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よろしくお願い申し上げます。

【正規店購入】BOTTEGA VENETA 三つ折り財布 ブラック



GUCCI グッチ 財布 折りたたみ ベージュ ロゴ 【新品・未使用】



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ブランド：BOTTEGA VENETA

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カラー：NERO

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サイズ：約横10.5cm×縦9.5cm×幅2.5cm

専用 財布

素材：カーフレザー

はむはむ様専用品

開閉種別：オープン

新品・未使用品GNUOYP ニュピ 二つ折り財布 札＆カードケース ブラック

内部様式：札入れ×2、カードポケット×8、ポケット×2

サンローラン小銭入れ

正規保存袋付き

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

バイマでコインケース付きと間違えて購入してしまいました。新品未使用、もちろん正規品です。必要であれば、バイマの購入履歴もお見せ出来ます。よろしくお願い申し上げます。ブランド：BOTTEGA VENETAカラー：NEROサイズ：約横10.5cm×縦9.5cm×幅2.5cm素材：カーフレザー開閉種別：オープン内部様式：札入れ×2、カードポケット×8、ポケット×2正規保存袋付き

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

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