『1年保証』 ★B.VENETA★ボッテガヴェネタ★INTRECCIATO 二つ折り財布 折り財布

バイマでコインケース付きと間違えて購入してしまいました。新品未使用、もちろん正規品です。
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必要であれば、バイマの購入履歴もお見せ出来ます。
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よろしくお願い申し上げます。
【正規店購入】BOTTEGA VENETA 三つ折り財布 ブラック
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バイマでコインケース付きと間違えて購入してしまいました。新品未使用、もちろん正規品です。必要であれば、バイマの購入履歴もお見せ出来ます。よろしくお願い申し上げます。ブランド：BOTTEGA VENETAカラー：NEROサイズ：約横10.5cm×縦9.5cm×幅2.5cm素材：カーフレザー開閉種別：オープン内部様式：札入れ×2、カードポケット×8、ポケット×2正規保存袋付き