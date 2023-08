クラシック 90s USA製 FUBU フブ ゲームシャツ ナイロン 刺繍ロゴ ネイビー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

★即購入OKです!!コメントのやり取り、または値下げ交渉中でも早い者勝ちとなりますのでご了承ください。

※お得なフォロー割!

〜4,999円 300円割引

5,000〜9,999円 500円割引

10,000円〜 800円割引

コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい!

●ご案内

#古着BUZZ ←他にも古着を多数、出品しております。是非、ご覧ください。

#古着BUZZ_Tシャツ ←他のTシャツをご覧になりたい方はこちらから。

〈取り扱いブランド例〉

NIKE , adidas , Champion , Supreme , Carhartt , LACOSTE , A BATHING APE , THE NORTH FACE , STUSSY etc.

●商品説明

90s USA製 FUBU フブ ゲームシャツ ナイロン 刺繍ロゴ Vネック

オーバーサイズ ビッグシルエット ゆるだぼ HIPHOP ヒップホップ Y2K

●カラー

紺色 ネイビー × 赤 レッド × 黒 ブラック

●素材

品質表示タグなし

●状態

こちらの商品の状態は【2】です。

【1】新品または新品同様に近いもの

【2】多少使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはないもの。

【3】使用感や部分的にダメージや汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段、古着を着用する方なら気にならない程度。

【4】使用感やダメージ、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。

【5】目立つダメージや汚れがあるもの。古着上級者の方やダメージ、汚れが気にならない方におすすめ。

●サイズ

サイズ表記なし

XXL程度

下記、実寸値をご参照ください。

実寸平置き(cm)

着丈:81

身幅:65

肩幅:58

袖丈:27

最後までお読みいただきありがとうございました。

一度、プロフィールを一読していただけると幸いです。

何か気になることがありましたらお気軽にコメントにてご質問ください。

管理番号:FUB-3171-3763

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド フブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

