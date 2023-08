【訳あり】 Tiffany&Co. ティファニー ピアス メッシュ シルバー フック 揺れ ピアス(両耳用)

ご覧頂きありがとうございます。

最終値下げ!our home フープピアス イエローゴールド



東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。

古物商、質屋からの購入の確実正規品です。

☑︎商品

ティファニーのピアスになります。

メッシュのデザインが特徴的なとても素敵なピアスなのでオススメです。

箱付き。

☑︎サイズ

縦 約5cm

横 約1.5cm

☑︎購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

☑︎管理NO

l227149

※ヴィンテージ品について。

ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。

目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。

ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

☆プロフィールを一読お願い致します☆

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

