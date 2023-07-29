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誕生日プレゼント 万双　シモーネ　ファスナー付きトートバッグ　本革 ビジネスバッグ

商品の説明

万双　シモーネBOX ファスナー付トート　本革
激レア、マークジェイコブス作、ルイヴィトン（ウィークエンド）
定価：¥52,800
TUMI　トゥミ　ビジネスバッグ　エキスパンダブル　アルファ　レザー　黒　A4可

サムソナイトブラックレーベル　Samsonite ビジネスバッグ　美品

ジルサンダー　ビジネスバック
素材シモーネ(牛革)
★極美品★土屋鞄製造所　ブリーフケース
ライニングナイロン（ダークブラウン）
ブリーフケース モルビダ ネイビー
サイズ上W48.0/底W39.0/H31.0/D14.0（cm）
tumi ブリーフケース
重量1.0kg
ロエベ　アマソナ　2way ボストンバッグ　アナグラム　ビックロゴ　ブラック　黒
機能内部にオープンポケット×2、ファスナー付きポケット×1
【週末セール】GREGORY×Plug グレゴリー 3WAY ビジネスバッグ

PELLE MORBIDA ペッレモルビダ 未使用 フラップトートバッグ 黒

美品　ビジネスバッグ　バーバリーブラックレーベル
万双公式ストアから購入し1ヶ月程使用しました。
ルイヴィトン ディプロマット タイガ レザー アタッシュケース ブラック
現在公式ストアでは完売商品です。
Prada いっぱい入ります
汚れ、キズなども無く状態◎
極美品✨Cisei　シセイ　フラップトートバッグ　大容量　シュリンクレザー
その他写真もお載せしますのでご希望ございましたらメッセージにお願い致します。
ヴァレンティノガラヴァーニ　ビジネスバッグ

【未使用】エルメネジルドゼニア ビジネスバッグ 黒 ブラック A4可能

PRADA プラダ　ビジネスバッグ　ブリーフケース レザー ブルー 2WAY
カラー···ブラック
【ヴィンテージ】ロエベ アタッシュケース エンリケロエベナッぺ ブラウン 2Q4
素材···本革
バーバリー ビジネスバッグ　レザー　ブラウン
バッグサイズ···A4サイズ収納可
【TUMI】ビジネスバッグ　26141AT2 エクスパンダブル・オーガナイザー

希少　美品　土屋鞄　ダレスバッグ　ロック式　鍵付き　カーフレザー　A4収納　黒色

Mystery Ranch 3way コヨーテブラウン
#ビジネスバッグ
TUMI Jarvis スリムブリーフビジネスバッグ
#万双
TUMI ビジネスバッグ　[美品] 26150D4　ブリーフケース
#本革
バーバリー　ビジネスバッグ
#シモーネ

BRIEFING ブリーフィング 2WAY ビジネスバッグ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

極美品✨バーバリーブラックレーベル ビジネスバッグ 牛革 ネイビー A4可

⭐極美品⭐ヴィトンモノグラム2層自立型お洒落ダレスバッグビジネスバッグ⭐仏製⭐
万双　シモーネBOX ファスナー付トート　本革定価：¥52,800素材シモーネ(牛革)ライニングナイロン（ダークブラウン）サイズ上W48.0/底W39.0/H31.0/D14.0（cm）重量1.0kg機能内部にオープンポケット×2、ファスナー付きポケット×1万双公式ストアから購入し1ヶ月程使用しました。現在公式ストアでは完売商品です。汚れ、キズなども無く状態◎その他写真もお載せしますのでご希望ございましたらメッセージにお願い致します。カラー···ブラック素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可#ビジネスバッグ#万双#本革#シモーネ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

誕生日プレゼント 万双　シモーネ　ファスナー付きトートバッグ　本革 ビジネスバッグ

36分钟前

誕生日プレゼント 万双　シモーネ　ファスナー付きトートバッグ　本革 ビジネスバッグ

¥35,000 ¥19,950

(税込) 送料込み
9
14
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出品者

c8286

 1814

本人確認済
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コメント (14)

c8286
誕生日プレゼント 万双　シモーネ　ファスナー付きトートバッグ　本革 ビジネスバッグ 誕生日プレゼント 万双　シモーネ　ファスナー付きトートバッグ　本革 ビジネスバッグ

シモーネBOX ファスナー付トート | 万双公式オンラインショップ

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再評価シリーズ】万双のシモーネBOX トート - 1978 －アラフォーからの

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