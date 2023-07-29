誕生日プレゼント 万双　シモーネ　ファスナー付きトートバッグ　本革 ビジネスバッグ

万双 シモーネBOX ファスナー付トート 本革

激レア、マークジェイコブス作、ルイヴィトン（ウィークエンド）

定価：¥52,800

TUMI トゥミ ビジネスバッグ エキスパンダブル アルファ レザー 黒 A4可



サムソナイトブラックレーベル Samsonite ビジネスバッグ 美品



ジルサンダー ビジネスバック

素材シモーネ(牛革)

★極美品★土屋鞄製造所 ブリーフケース

ライニングナイロン（ダークブラウン）

ブリーフケース モルビダ ネイビー

サイズ上W48.0/底W39.0/H31.0/D14.0（cm）

tumi ブリーフケース

重量1.0kg

ロエベ アマソナ 2way ボストンバッグ アナグラム ビックロゴ ブラック 黒

機能内部にオープンポケット×2、ファスナー付きポケット×1

【週末セール】GREGORY×Plug グレゴリー 3WAY ビジネスバッグ



PELLE MORBIDA ペッレモルビダ 未使用 フラップトートバッグ 黒



美品 ビジネスバッグ バーバリーブラックレーベル

万双公式ストアから購入し1ヶ月程使用しました。

ルイヴィトン ディプロマット タイガ レザー アタッシュケース ブラック

現在公式ストアでは完売商品です。

Prada いっぱい入ります

汚れ、キズなども無く状態◎

極美品✨Cisei シセイ フラップトートバッグ 大容量 シュリンクレザー

その他写真もお載せしますのでご希望ございましたらメッセージにお願い致します。

ヴァレンティノガラヴァーニ ビジネスバッグ



【未使用】エルメネジルドゼニア ビジネスバッグ 黒 ブラック A4可能



PRADA プラダ ビジネスバッグ ブリーフケース レザー ブルー 2WAY

カラー···ブラック

【ヴィンテージ】ロエベ アタッシュケース エンリケロエベナッぺ ブラウン 2Q4

素材···本革

バーバリー ビジネスバッグ レザー ブラウン

バッグサイズ···A4サイズ収納可

【TUMI】ビジネスバッグ 26141AT2 エクスパンダブル・オーガナイザー



希少 美品 土屋鞄 ダレスバッグ ロック式 鍵付き カーフレザー A4収納 黒色



Mystery Ranch 3way コヨーテブラウン

#ビジネスバッグ

TUMI Jarvis スリムブリーフビジネスバッグ

#万双

TUMI ビジネスバッグ [美品] 26150D4 ブリーフケース

#本革

バーバリー ビジネスバッグ

#シモーネ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

万双 シモーネBOX ファスナー付トート 本革定価：¥52,800素材シモーネ(牛革)ライニングナイロン（ダークブラウン）サイズ上W48.0/底W39.0/H31.0/D14.0（cm）重量1.0kg機能内部にオープンポケット×2、ファスナー付きポケット×1万双公式ストアから購入し1ヶ月程使用しました。現在公式ストアでは完売商品です。汚れ、キズなども無く状態◎その他写真もお載せしますのでご希望ございましたらメッセージにお願い致します。カラー···ブラック素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可#ビジネスバッグ#万双#本革#シモーネ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BRIEFING ブリーフィング 2WAY ビジネスバッグ極美品✨バーバリーブラックレーベル ビジネスバッグ 牛革 ネイビー A4可⭐極美品⭐ヴィトンモノグラム2層自立型お洒落ダレスバッグビジネスバッグ⭐仏製⭐