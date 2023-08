AIR VAPORMAX FLYKNIT 2

COLORBLACK/WHITE-DARK GREY

CORD942842-001

ナイキ エアヴェイパーマックス フライニット 2.0

ブラック/ホワイト

定価 21,600円

サイズ 28.5cm

状態はソールなどに汚れや傷はありますが着用には問題ない状態です。

また出品にあたりクリーニング済みです。

2017年のAIR MAX DAYにAIR MAXシリーズ最新作として登場した「AIR VAPORMAX FLYKNIT」。

アッパーにはフライニットを採用し、ミッドソールを省きエアを全て剥き出しにしたモデル。

そのベースはそのままに適切に足をサポートするヒールケージを刷新。

スウッシュのサイズ感や配置も手が加えられた2018年バージョン「AIR VAPORMAX FLYKNIT 2.0」。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

