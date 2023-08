限定版 B. KNIT CARDIGAN カーディガン/ボレロ

完売商品

クールタッチショートカーディガン

何度か着用しました。汚れや傷はありません。

人気品SHIPS ノーカラー カラーミックス ツイード ジャケット 23SS



STUNNING LURE ハイツイストニットブルゾン Sサイズ

素材感を活かしたベーシックなアイテムに、スカラップデザインを存分に施しBibiy.らしさを落とし込んだカーディガン。

新品タグ付き アプワイザーリッシェ 7部袖配色ニットアンサンブル 黄緑

軽い着心地で、伸縮性のいい素材を使用しているので心地よくご着用頂ける一枚。

イヴサンローラン カーディガン ウール ニット グリーン 緑 金ボタン ゴールド



[ATON]カシミヤ ロングカーディガン

肩トップにはさりげなくギャザーを施し、パフショルダーでありながら華奢見えするシルエットで女性らしさをプラスしました。

アルベロベロ可愛いブタちゃんボレロカーディガン新品

スタイリングのアクセントになるようにこだわったフロントの包みボタンがポイント。

[美品]tricot COMME des GARCONS グレー フリーサイズ

左胸元には同色のB刺繍付き。

イッセイミヤケプリーツプリーズカーディガン 黒



超希少 シャネル ロングカーディガン

定価¥13,000

HIROMI TSUYOSHI ヒロミツヨシ ネイビースナップカーディガン

カラー LIGHT GRAY

CABaN ファインポリエステル クルーネックカーディガン 27,500円

#bibiy

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

