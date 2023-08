〜24時間以内に発送〜

〜24時間以内に発送〜前所有者が新品のまま使用せず、そのままいただきましたが仕事柄使うことが少ないので出品します。5.6回使用しましたが、ご覧のとおり非常に程度はよいです。角に若干のスレがありますが目を凝らさないと見えない程度です。定価も10万円超えなので、ビジネスシーンを彩るラグジュアリーなバッグです!大切に扱っていただける方のご購入、お待ちしております!今回ご購入いただいたた方にはなんと!coachの長財布(黒:こちらは1年間しっかり使用したので、角に擦れがございます)と香水(使用回数:2プッシュ)もプレゼントします!◆ブランド名 COACH◆ 定価:¥102,600◆型番 71013 Crosby Slim Brief In Box Grain Leather クロスビー スリムブリーフ◆サイズ詳細 横幅 約40.5cm、縦幅 約29cm、マチ 約8cm◆仕様 ポケット×6 ファスナーポケット×2 カードポケット×3 ペンホルダー×2◆素材 上質な革 レザー◆素材詳細 グレインレザー(牛革)◆色 ブラック 黒◆バッグサイズ···B4サイズ収納可2011年に発表されたビジネスシーン向けのコレクション「クロスビー」。見た目に高級感あるシワ模様の型押しを施したテクスチャード レザーでラグジュアリーに仕上げた「71013 CROSBY SLIM BRIEF IN BOX クロスビー ビジネス スリム ブリーフ」。細かなビジネスツールを収納できるポケットやB4サイズも収納可能でビジネスシーンでも活躍してくれます。

