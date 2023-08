新製品情報も満載 あり様用　ソニー　SEL2470z レンズ レンズ(ズーム)

ソニー SONY ズームレンズ Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS Eマウント35mmフルサイズ対応 SEL2470Z

【状態】

動作確認済みです。AFMF正常に稼働します。

目立った傷はありません。美品です。

2020年12月に購入し、旅行の際など利用してました。こちらが私の人生初めてのレンズと言うこともあり、一度も落としたり、ぶつけたりといったことは無く、丁寧に扱ってきたつもりです。

成田空港の免税店で購入後すぐにレンズフィルターをつけたので、チリ、ホコリ、カビは基本的に見当たりません。

が、一点写真の赤丸部にチリみたいなのがあります。写真の写りに問題はありません。

別のレンズに買い換えた為、こちらの使用頻度が無くなってしまった為の売却です。

防湿庫にて保管をしていました。

写ってるものがすべてで、元箱はありません。

【付属品】

レンズ本体

純正前後キャップ

純正専用フード

レンズフィルター

説明書

保証書

#ソニー

#SONY

#Eマウント

#アルファ

#α

#ミラーレス

#一眼レフ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

