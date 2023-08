エアフォース1 オフホワイトブラック28.5cmになります。

Nike エアフォース1 MID × off-white Black

ナイキ x オフホワイト

Off-White NIKE AIR FORCE 1

【サイズ】

28.5

【状態】

新品・未使用

【購入場所】

SNKRS当選品

付属品含め検品後、全て到着時の状態で発送します。

よろしくお願いします。

SNKRSから送られてきた箱で発送いたします。

トラブル防止のため返品・交換は受け付けていません。

蛍光色のお色もとても鮮やかで綺麗!

すっごいカッコいいスニーカーです!

どうぞよろしくお願い致します。

#nike

#ナイキ

#オフホワイト

#offwhite

#エアフォース1

#AIRFORCE1

#エアジョーダン1

#AIRJORDAN

ダンク ナイキ SB エアフォース1 エアマックス90

モアトレイル フレッシュフォーム 2002 990 992 993 9060

エアマックス95

NIKE DUNK NIKE SB AJ1 AF1 AIRMAX90 AIRMAX95

シュプリーム supreme アディダス adidas

アトモス WOVEN UNDEFEATED NIKE LAB

atoms ノースフェイス パタゴニア

サッカー フットサル バスケ エアジョーダン

スケボー スケートDC パーカー リュック トレーナー tシャツ ロンt キャップ バッグ ポーチ オークリー レイバン

インディペンデント サンタクルーズ アンタイヒーロー

スピットファイヤー スラッシャー エレメント

SANTACRUZ ANTIHERO SPITFIRE THRASHER

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

