XT-RUSH Black/Black/Cherry tomato

24cm

販売価格:19,800

SALOMON XT-RUSH Black/Black/Chert 21SP-I

サロモンスニーカーズの代名詞的モデル「XT-6」にも採用された、長距離トレイルランニングに対応する高機能ボトムユニットと、ソックスのように足を優しく包み込むニットアッパーをハイブリットさせた、快適性の高いハイパフォーマンススニーカーです。

#シューズ

#トレイルランシューズ

傷や汚れはございませんが、

1回使用しているため、神経質な方はお控えください。

箱付きです

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド サロモン 商品の状態 未使用に近い

