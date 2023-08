【 開梱 設置?無料 】 jeans TCB (旧型)50’s サイズ42 /Type2nd jacket Gジャン/デニムジャケット

ブランド:TCB jeans

商品名 : (旧型)50’s jeanjacket/Type2 nd

デニムジャケット

サイズ:42

実寸サイズ(cm)

身幅53、袖丈65、肩幅48、着丈66(襟下中央から)

素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。

TCBジーンズの50's jeanjacket/Type2ndの旧モデルです。

廃盤になった旧パッチ仕様、着丈が現行モデルより長めの2ndタイプ。

•中古品ですので細かい傷や汚れを気にされない、古着やデニムの特性にご理解のある方のみ購入をお願いします。

•サイズ感や色味、イメージと違ったなどの理由でキャンセルはお受けできませんので、ご不明な点は必ず購入前にご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウエアハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

