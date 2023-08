卸売 【23年新作】F.C.R.B. 吸水速乾 Tシャツ…XLサイズ…ベージュカラー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

F.C.R.B. 2023年春夏モデル

F.C.Real Bristol S/S PRE MATCH TOP

サイズ…XL

カラー…ベージュ

渋谷の宮下パークのF.C.R.B.店舗にて自身購入となります。

スポーツ系の生地のためサラサラしており

吸水速乾とのことです。

【23年新作】F.C.R.B. 吸水速乾 Tシャツ…XLサイズ…ベージュカラー

夏にぴったりなアイテムです。

新品ですが、自身で着ようと思っていたので

タグだけ切り取ってしまいました。

今年の人気カラーのベージュ色です!

ご検討ください。

〈下記F.C.R.B. オフィシャルHP〉

バックに大きなBrisロゴを載せたショートスリーブのプレマッチトップ。ブラックロゴが力強いベージュ。ボディには吸水速乾ジャージーを使用しています。

カラー···ベージュ

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

です!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

