2022年春の GELATO PIQUE ジェラピケ パジャマセット ニット/セーター

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GELATO PIQUE ジェラピケ パジャマセットになります。

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肩幅 50cm

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サイズM

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェラートピケオム 商品の状態 新品、未使用

ご訪問頂き有り難う御座います。GELATO PIQUE ジェラピケ パジャマセットになります。新品未使用品です。サイズMトップス肩幅 50cm着丈 67cm袖丈 60cm身幅 53cmサイズMズボンウエスト 80cm股上 51cm※素人採寸になります。即購入okです！※写真の映りにより、色や形が異なる場合がございます。予めご了承下さい。#ジェラピケ#パジャマ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェラートピケオム 商品の状態 新品、未使用

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