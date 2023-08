人気ブランドの新作 ジャンク SIGMA EX DG FISHEYE 8mm F3.5 Canon用 レンズ(単焦点)

SIGMA EX DG FISHEYE 8mm F3.5 Canonマウント #7572

商品に興味を持っていただきありがとうございます。

コメントの前に商品説明を最後までお読み下さい!

#おさこCanon商品一覧はこちら!

■付属する商品

・フロントキャップ

・リアキャップ

※写真に写っているものが全てです。

【マウント】

EFマウント

※サイズ欄に記載してあるマウントと一致しない場合は上記のマウントが正しいです!

■コンディション

【外観】

わずかなスレキズのみで、目立つ凹みは見当たりません!

手に取った時の質感もバッチリです!!

手に持ってるだけで心が躍ります~♪♪

本当にお勧めできる一品です!

【レンズ】

わずかなチリとわずかなスレ、コバ落ちがあるのみで、カビ、くもりなど無く、撮影には一切影響ありません!

【動作】

AFが遅いですが、ピントは合います!

その為ジャンク品とさせて頂きます!

MF撮影は問題ありません!

送料込みで出品しています

自信を持ってお勧め致します!!

■重要■

★☆★ご質問ついて★☆★

・ご不明点あればコメントにて対応させて頂きます!

・ご質問はまとめてお願いします!

・不明点はご購入前に質問をお願いします!ご購入後の質問はご遠慮下さい!m(__)m

#カメラ #レンズ #写真 #camera

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 全体的に状態が悪い

