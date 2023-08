お越し頂き有難う御座います!

商品 :エア フォーム ポジット ワン

型番 :AA3963-100

サイズ:27cm US10ウィメンズサイズ

カラー:CHROME" METALLIC SILVER/WHITE

製造年:2017年

付属品:正規箱

※素人保管、中古品に御理解ある方のみご購入お願い致します。

※すり替え防止のため、購入者様都合の返品、交換はご遠慮下さい。

1997年にデザイナーのエリック・エイバーがEVAフォーム製のサングラスから着想を得て創り出したバスケットシューズの"AIR FOAMPOSITE ONE(エア フォームポジット ワン)"。足のつま先からヒールまで一体成型されたフォルムはポリウレタン素材が使われた。ソールには2段に重ねたフルレングスのズームエアを使用しクッショニングを強化。革新的なシルエットと機能性でゲームに革命をもたらした。また当時、ネクストジョーダンと呼ばれたスタープレイヤー、"ANFERNEE HARDAWAY(アンファニー・ハーダウェイ)"が着用し広告塔を務めたことでも注目を浴びた。

最新作は金属を削りだしたかのようなメタリックシルバーが美しい配色が登場する。光に当たると虹色に反射するイリディセント加工が施されている。流線形のシルエットを支えるソールには、氷を彷彿させるトランスルーセントを採用。アイステイや履き口周りは上質なホワイトレザーをあしらい、クリーンな印象をプラス。シュータンとヒールには、ハーダウェイのシグネチャーモデルを象徴する1centロゴが入る。

価格は25,920円。ウィメンズサイズ展開。

レアカラー!

即完売モデル!

早い者勝ち

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

