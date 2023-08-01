爆売り！ ニルヴァーナ 希少/デッドストック NIRVANA カートコバーン ニルバーナ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

希少
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デッドストック
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M&Oボディ
OLD STUSSY 80s 黒タグ総柄SS 初期タグ
©︎2006
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XLサイズ
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着丈約79cm
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身幅約58cm
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オフィシャル
ノースフェイス スタンダード S/S STANDARD RELAX CREW
90sのものではありませんが00sデッドで状態良くそこそこ貴重かと思います
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たたみシワ折り目跡部分的な色褪せなどはご了承ください
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お値下げ不可
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長期保管品で経年による生地の劣化や見落としている汚れなどあるかも知れませんのでご理解ご了承いただける方のご購入をお願い申し上げます。
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