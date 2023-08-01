爆売り！ ニルヴァーナ 希少/デッドストック NIRVANA カートコバーン ニルバーナ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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©︎2006

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XLサイズ

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たたみシワ折り目跡部分的な色褪せなどはご了承ください

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

希少デッドストックM&Oボディ©︎2006XLサイズ着丈約79cm身幅約58cmバックプリント無しオフィシャル90sのものではありませんが00sデッドで状態良くそこそこ貴重かと思いますたたみシワ折り目跡部分的な色褪せなどはご了承くださいお値下げ不可長期保管品で経年による生地の劣化や見落としている汚れなどあるかも知れませんのでご理解ご了承いただける方のご購入をお願い申し上げます。カートコバーンフーファイターズレイジアゲインストザマシーンL7ソニックユースパールジャムサウンドガーデンkornボストンアリスインチェインズストーンテンプルパイロッツジェーンズアディクション等16

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