乳幼児と読める絵本まとめ売り46冊セットです♪

新品購入したものやプレゼントで頂いもの、保育園の進級、卒園記念に頂いた本や中古で購入した本もあります。

人気のシリーズ、定番の絵本等、皆さまにお楽しみ頂けるセットとなっております。

絵本好きなお子様に読み聞かせ、読書はいかがでしょうか?

検品したところ、シミや角が潰れている所があります。

写真⑦アンパンマン 【げんきにあいさつ】数ヶ所落書きあります。

写真⑧【三びきのこぶた】落書きが酷かったので省いています。

写真⑨ 通っていた保育園からの進級、卒園記念に頂いた本で、保育園名が入っています。上からマスキングテープ貼っいます。

数が多いため、なるべく丁寧に検品しますが、万が一見落としがございましたら、ご理解をお願い致します。

アルコールで拭いてお送り致します。

中古品として出品を了承した上でのご購入をよろしくお願い致します。

神経質な方はご遠慮ください!

バラ売り不可。

自宅保管、家にはペットや、タバコを吸う人がいません。

絵本

絵本まとめ売り

読み聞かせ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

