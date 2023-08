ココメロディ カラードレス+パニエ

•店舗で購入

•2022年4月の撮影のみ着用

〈ドレス〉

サイズ 9号

色 バーガンディ

品番 B14TB0040-B

定価 59,950円(税込)

〈パニエ〉

1本ワイヤー

品番 CP0013007

定価 7,590円(税込)

目立った汚れはありません。

保管には問題ないと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。

ウェディングドレス ココメロディ カラードレス+パニエ

《カラー》

落ち着いたバーガンディカラーですが、強い照明や外光では鮮やかな赤色に見えます。

上品な色味です。

《生地》

生地の特性上、シワができやすいです。

ココメロディの方にお聞きしたところ、気になる場合はアイロンがけ可能とのことでした。

《着用感》

着用中の身長は、ヒール込みで165センチほどでした。(丈感は写真をご覧ください)

後ろは編み上げ式になっていますので多少の調節は可能です。

《アクセサリー》

出品しているネックレスとピアス一緒に合わせると統一感が出てよかったです。

よかったらご一緒に合わせてみてください。

スタイル···プリンセス

カラー···レッド

ネック···その他

袖丈···袖なし

バックスタイル···編み上げ式

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

