☆無言落札ok

☆お値引きはしておりません

「FEAR OF GOD(FOG・フィアオブゴッド)」のディフュージョンラインとして登場した「ESSENTIALS(エッセンシャルズ)」のショートパンツです。

海外セレブや日本のアーティストが愛用していることもあり、瞬く間に大人気となったブランド。

左裾にはブランドネームのプリント入り。

フロッキープリントで厚みがあり、独特な素材感があるロゴです。

フロントにはブランドネームのラバータグが付いています。

ウエストは伸縮性があり更に紐も付いているので、表記のサイズより柔軟に対応可能です。

通常両サイドにも縫い合わせがありますがこちらのショートパンツには無く、シームレスで自然なシルエットを楽しめ形も綺麗です。(写真6番目参照)

※入荷時に付いている専用袋もお付けします。

新品・送料込みです。

発送はゆうパケットプラス・レターパックプラスの予定です☆

個人的にお勧めカラーです!

サイズ:US/Lサイズ

ウエスト・約82センチ 総丈・約48センチ

股下・約15.5センチ 裾幅・約31センチ

(※画像は1つのサイズを併用しております)

カラー:ライトヘザーグレー

-ESSENTIALSでの表記はLIGHT OATMEAL

(ライトオートミール)

素材:コットン/ポリエステル-裏起毛スウェット生地

状態:新品・未使用・タグ付き(アメリカ直輸入の正規品)

他にもたくさん出品中!

出品中のアイテム検索はこちらから #焼肉天使

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

