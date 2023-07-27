品質は非常に良い KITH BOXロゴ　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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購入先：StockX
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KITH BOXロゴ Tシャツ状態：新品、未使用、未試着サイズ：S着丈 71身幅 53カラー：Black購入先：StockX発送方法の変更や商品への質問、写真の追加の希望等ありましたらコメントよろしくお願いします他サイトでも出品している為、売り切れ次第削除しますので、質問と行き違いの際は申し訳ありません。Kith KITH キス