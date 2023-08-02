国内外の人気！ ロイヤルブルー 非加熱 サファイア Pt900リング ダイヤモンド 4.82ct リング

希少！！ 大粒4.82ctの非加熱ノーヒートの天然サファイア ロイヤルブルー

高品質.PT 950プラチナダイヤモンドの指輪



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鮮やかな青色が美しい ロイヤルブルー 非加熱ノーヒート完全ナチュラルのサファイアのプラチナリングです☆

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サファイアなどのコランダム系の宝石のほとんどが、色の改善のために加熱処理が行われています。そのため、加熱などの処理をしなくても、美しい色合いをしているものは非常にまれです。

プラチナダイヤモンドリング #１０

その希少価値の高さからも、非加熱のサファイアは宝石ファンだけでなく、鉱石コレクターからも特別な人気があります。

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そのなかでも、大粒4.82tの非加熱、ノーヒートの天然サファイアが ロイヤルブルー の 高貴な 色彩は、一期一会の またとない出会いです。

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上質なロイヤルブルーはイギリス王室の公式カラーでもあり、穏やかでとても高貴な印象です。

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サファイアのまわりには、輝きが美しいダイヤモンドをセッティング。

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非加熱 サファイアのロイヤルブルーの色彩がをより一層引き立てます。

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フォーマルな席にも身に着けられる非加熱サファイアの上品な青の輝き。

希少 サンタマリア アクアマリン ピンクゴールド プラチナ リング

他の人と差を付けたいお洒落な女性に身に着けてほしいサファイアリングです。

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サファイア：非加熱 ロイヤルブルー 4.82ct

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ダイヤモンド：0.89ct

ティファニー Tワイヤー ターコイズ ダイヤ リング 12号

地金：Pt900 プラチナ

カルティエ 婚約指輪 バレリーナ おもち様専用です

リングサイズ：13.5号 サイズ直し無料

K18 Pt900 18金 プラチナ 指輪 総重量約5.1g

トップサイズ：約19×15.5mm

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

希少！！ 大粒4.82ctの非加熱ノーヒートの天然サファイア ロイヤルブルー 鮮やかな青色が美しい ロイヤルブルー 非加熱ノーヒート完全ナチュラルのサファイアのプラチナリングです☆サファイアなどのコランダム系の宝石のほとんどが、色の改善のために加熱処理が行われています。そのため、加熱などの処理をしなくても、美しい色合いをしているものは非常にまれです。その希少価値の高さからも、非加熱のサファイアは宝石ファンだけでなく、鉱石コレクターからも特別な人気があります。そのなかでも、大粒4.82tの非加熱、ノーヒートの天然サファイアが ロイヤルブルー の 高貴な 色彩は、一期一会の またとない出会いです。上質なロイヤルブルーはイギリス王室の公式カラーでもあり、穏やかでとても高貴な印象です。サファイアのまわりには、輝きが美しいダイヤモンドをセッティング。非加熱 サファイアのロイヤルブルーの色彩がをより一層引き立てます。フォーマルな席にも身に着けられる非加熱サファイアの上品な青の輝き。他の人と差を付けたいお洒落な女性に身に着けてほしいサファイアリングです。最安値100%保証です。お買い得品です。┏★┓ラッピング無料サービスいたします♪┣╋┫プレゼント包装をご希望の場合は┗┻┛取引メッセージでお知らせください。【付属品】鑑別書、分析結果ジュエリーケースサファイア：非加熱 ロイヤルブルー 4.82ctダイヤモンド：0.89ct地金：Pt900 プラチナリングサイズ：13.5号 サイズ直し無料トップサイズ：約19×15.5mm重量：約10.5gご購入いただく際は、プロフィールもご覧になってください。複数点おまとめ買いの場合は、ギリギリまでのお値引き頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。#GRACELACE230300062#GRACELACE#サファイア#天然サファイア#非加熱サファイア#サファイアリング#ロイヤルブルー#誕生石#9月誕生石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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