国内外の人気！ ロイヤルブルー 非加熱 サファイア Pt900リング ダイヤモンド 4.82ct リング

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希少！！ 大粒4.82ctの非加熱ノーヒートの天然サファイア ロイヤルブルー
高品質.PT 950プラチナダイヤモンドの指輪
Tiffany インターロッキングサークルリング☆
鮮やかな青色が美しい ロイヤルブルー 非加熱ノーヒート完全ナチュラルのサファイアのプラチナリングです☆
agete K10 天然石リング ダイヤモンドリング
(C4-99)K14WGリング 約13号 14金ホワイトゴールド 指輪
サファイアなどのコランダム系の宝石のほとんどが、色の改善のために加熱処理が行われています。そのため、加熱などの処理をしなくても、美しい色合いをしているものは非常にまれです。
プラチナダイヤモンドリング #１０
その希少価値の高さからも、非加熱のサファイアは宝石ファンだけでなく、鉱石コレクターからも特別な人気があります。
エテ K10YG ミル打ち ウェーブ ピンキーリング
そのなかでも、大粒4.82tの非加熱、ノーヒートの天然サファイアが ロイヤルブルー の 高貴な 色彩は、一期一会の またとない出会いです。
パールリング 18ホワイトゴールド
プラチナ900 アクアマリン リング9号
上質なロイヤルブルーはイギリス王室の公式カラーでもあり、穏やかでとても高貴な印象です。
Cartier カルティエ C2リング 純正ダイヤモンド
サファイアのまわりには、輝きが美しいダイヤモンドをセッティング。
在庫処分価格最高級モアサナイト モアッサナイト ウェーブリング
非加熱 サファイアのロイヤルブルーの色彩がをより一層引き立てます。
y12さま専用 オーダーリング
フォーマルな席にも身に着けられる非加熱サファイアの上品な青の輝き。
希少 サンタマリア アクアマリン ピンクゴールド プラチナ リング
他の人と差を付けたいお洒落な女性に身に着けてほしいサファイアリングです。
ピンキーリング 2号 Samantha tiara オープンハート
最安値100%保証です。
からあげ様♡オーダー品♡美品♡高品質ダイヤが輝く♡プラチナ製♡リング
お買い得品です。
Tiffany K18YGハードウェアボールリング 7号美品
豪華✨3連風❗️D0.50CT✨プラチナダイヤリング プラチナダイヤモンドリング
Cartier ラブリング K18 WG ホワイトゴールド 750 #52
┏★┓ラッピング無料サービスいたします♪
限界価格CHANEL♡ピアス&リングセット♪
┣╋┫プレゼント包装をご希望の場合は
K10ルビー、ピンクサファイア、ダイヤモンドリング
┗┻┛取引メッセージでお知らせください。
Pt1000✨ダイヤ付き✨シンプル✨ダイヤ✨リング✨普段使いにピッタリです✨
ete K10YG ブリリアント ブラウンダイヤモンド リング
【付属品】
❤️美品❤️大粒翡翠❤️5.21ct/Pt900ダイヤ0.46 総9.20g リング
鑑別書、分析結果
結婚指輪 にわか 俄
ジュエリーケース
K18 myer 刻印 指輪 >3ｇ 14号(推定)
テイフア二ーリング
サファイア：非加熱 ロイヤルブルー 4.82ct
TAKE-UPリング10号 プラチナダイアモンド
ダイヤモンド：0.89ct
ティファニー Tワイヤー ターコイズ ダイヤ リング 12号
地金：Pt900 プラチナ
カルティエ 婚約指輪 バレリーナ おもち様専用です
リングサイズ：13.5号 サイズ直し無料
K18 Pt900 18金 プラチナ 指輪 総重量約5.1g
トップサイズ：約19×15.5mm
美品 Pt850 ダイヤ1.006ct(VLY-SI2-FAIR) リング 指輪
重量：約10.5g
ミッキーマウス ブレスレット蓋付き腕時計
ティファニー 925/750 ハートリボン リング 11.5号[g30-25]
ご購入いただく際は、プロフィールもご覧になってください。
レディース リング 輝き美しい風信子石 天然石 シルバー 925 指輪
複数点おまとめ買いの場合は、ギリギリまでのお値引き頑張ります。
【美品】Hermès エルメス ケリーリング 49 シルバー925
どうぞよろしくお願い致します。
MONAKA jewellery モナカジュエリー ボルダーオパール リング
ヴァンドーム青山 ＶＥＮＤＯＭＥ Ｋ１８ ダイヤモンド リング 約８号
#GRACELACE230300062
のりくん様専用 バフトップ！K18/Pt900ガーネットリング中古品 １４号
#GRACELACE
明日迄限定！【未使用に近い】天然 ブラジル産 パライバトルマリン ダイヤ リング
ディオール CLAIR D LUNE リング
#サファイア
ヴァンドーム ダイヤリング
#天然サファイア
Iosselliani イオッセリアーニ 7連リング
#非加熱サファイア
ete エテ K10 YG トライアングル ブラウンダイヤ リング 7号
#サファイアリング
⭐︎【高級】天然 アクアマリン リング s925 14.3x11.7mm
#ロイヤルブルー
ティファニー スタッキング バンドリング 8号
#誕生石
TIFFANY ティファニー ラビングトリプルハート リング シルバー 925
#9月誕生石
ファーストアローズのバングル
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
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希少！！ 大粒4.82ctの非加熱ノーヒートの天然サファイア ロイヤルブルー 鮮やかな青色が美しい ロイヤルブルー 非加熱ノーヒート完全ナチュラルのサファイアのプラチナリングです☆サファイアなどのコランダム系の宝石のほとんどが、色の改善のために加熱処理が行われています。そのため、加熱などの処理をしなくても、美しい色合いをしているものは非常にまれです。その希少価値の高さからも、非加熱のサファイアは宝石ファンだけでなく、鉱石コレクターからも特別な人気があります。そのなかでも、大粒4.82tの非加熱、ノーヒートの天然サファイアが ロイヤルブルー の 高貴な 色彩は、一期一会の またとない出会いです。上質なロイヤルブルーはイギリス王室の公式カラーでもあり、穏やかでとても高貴な印象です。サファイアのまわりには、輝きが美しいダイヤモンドをセッティング。非加熱 サファイアのロイヤルブルーの色彩がをより一層引き立てます。フォーマルな席にも身に着けられる非加熱サファイアの上品な青の輝き。他の人と差を付けたいお洒落な女性に身に着けてほしいサファイアリングです。最安値100%保証です。お買い得品です。┏★┓ラッピング無料サービスいたします♪┣╋┫プレゼント包装をご希望の場合は┗┻┛取引メッセージでお知らせください。【付属品】鑑別書、分析結果ジュエリーケースサファイア：非加熱 ロイヤルブルー 4.82ctダイヤモンド：0.89ct地金：Pt900 プラチナリングサイズ：13.5号 サイズ直し無料トップサイズ：約19×15.5mm重量：約10.5gご購入いただく際は、プロフィールもご覧になってください。複数点おまとめ買いの場合は、ギリギリまでのお値引き頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。#GRACELACE230300062#GRACELACE#サファイア#天然サファイア#非加熱サファイア#サファイアリング#ロイヤルブルー#誕生石#9月誕生石
商品の情報
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リング
ロイヤルブルー 非加熱 サファイア Pt900リング ダイヤモンド 4.82ct
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a99254
1967
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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