最新コレックション SIGN】WIDE 【NEON COTTON スラックス 193P SLACKS スラックス

#USEDLAIKA

OLD JOE FRONT TUCK ARMY TROUSER



最終価格 新品未使用 OAMC Base Trousers Lサイズ Brown

ご覧いただきありがとうございます。

ryotakashimaレザーフレアパンツL



19AW SUNSEA サンシー ウール ストライプ パンツ 灰 414L▲

NEON SIGNのコットンスラックスになります。

Yohji Yamamoto pour homme カラスパンツ

カラーは淡く美しい色合いの黄色。

美品 YANTOR Linen Himo Pants リネン ワイド パンツ M

形はワイドストレートシルエット。

Cmmn Swdn trousers コモンスウェーデン スラックス



COMMON/DIVISOR /RHOMBUS/変形ワイドパンツ

裾のまつり仕上げやステッチを目立たせないミニマルな縫製、直線的シルエットはドレッシーな要素ですが、程よくハリのある目の細かいコットン素材を使用することでカジュアルなストリートスタイルにも馴染むネオンサインらしいデザインバランス。

Y's for men cotton 紐パンツ



お値下げ!!!新品未使用トリーバーチパンツ

これからの重たくなりがちなスタイリングに淡い色合いのボトムスを合わせ、その色彩の対比を楽しんで頂きたいです。

AURALEE GIZA LIGHT WEIGHT オーラリー スラックス



着用感少 美品☆ポルトガル製スラックスパンツ☆LORDS&FOOLS☆チェック柄

この機会に是非。

2016s COMME des GARÇONS Homme deux ポリ縮絨



完売品 【COMFORTABLE REASON】日本ブランド 緩めスラックス

着用者体型(170cm細身)

ジョルジオ アルマーニ GIORGIO ARMAN パンツ

着画で使用しているアイテムは全て出品中又は出品予定ですので、そちらも是非ご覧ください。

メンズ スラックス

※サンプル品になります(サイズ表記無し)。

新品 MARNI トロピカルウールパンツ



ストレート L 黄色 イエロー yellow 22ss needles 5



初期ink リメイクストライプパンツ ヴィンテージ 501 505 スタプレ

サイズ :

Licht Bestreben リヒト ジャガードパンツ

ウエスト 75

【やっち様専用】タックワイドパンツ、アクアリフト

股上 26.5

ストレート XS マスタード イエロー パープル 紫 mustard 5-1

股下 75

STILL BY HAND Panama Cloth Easy Slacks

わたり33

90s Polo by Ralph Lauren イタリア製 高品質スラックス

裾幅 22

ground Y 超美品 アンシンメトリーパンツ バルーンパンツ サルエルパンツ



m199711様専用【美品】ベルウィッチ SCOTCH コットンリネン 48



Y's ワイズ ワイドパンツ シルク ブラウン 無地

◆フォロー割1000円OFFです。

NEET(ニート)パンツ サイズ46



美品【LiNoH】ジェットブラック ベルテッドワイドパンツ[M]黒 ベルト欠品

◆当ショップとしましてはデザイナーズブランドと古着のMIXで合わせて頂くのがオススメ。semohやoldparkなどのTシャツで合わせるのも良いですし、citenやisnessなどのニットで合わせても◎

【新品】<H>KARSEY FLARE PANTS/パンツ



studio nicholson sorte army green S

◆メンズでもレディースでも着用して頂けます。

22aw CORNERSTONE ベルボトム トラウザーズ パンツ サイズ 48



マルタンマルジェラ14 コットンリネンイージーパンツ カーキ 48

◆他にもコートやセットアップ、フレアデニムパンツ等出品しておりますので、是非ご覧下さい。

teatora テアトラ ウォレットパンツ



stein/BELTED WIDE STRAIGHT TROUSERS

◆プロフィールに注意事項等、記載しておりますので購入、コメントの前に一読下さい。

サンシーリネンパンツ



Auralee WOOL MAX GABARDINE SLACKS

◆ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネオンサイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#USEDLAIKAご覧いただきありがとうございます。NEON SIGNのコットンスラックスになります。カラーは淡く美しい色合いの黄色。形はワイドストレートシルエット。裾のまつり仕上げやステッチを目立たせないミニマルな縫製、直線的シルエットはドレッシーな要素ですが、程よくハリのある目の細かいコットン素材を使用することでカジュアルなストリートスタイルにも馴染むネオンサインらしいデザインバランス。これからの重たくなりがちなスタイリングに淡い色合いのボトムスを合わせ、その色彩の対比を楽しんで頂きたいです。この機会に是非。着用者体型(170cm細身)着画で使用しているアイテムは全て出品中又は出品予定ですので、そちらも是非ご覧ください。※サンプル品になります(サイズ表記無し)。サイズ :ウエスト 75股上 26.5股下 75わたり33裾幅 22◆フォロー割1000円OFFです。◆当ショップとしましてはデザイナーズブランドと古着のMIXで合わせて頂くのがオススメ。semohやoldparkなどのTシャツで合わせるのも良いですし、citenやisnessなどのニットで合わせても◎◆メンズでもレディースでも着用して頂けます。◆他にもコートやセットアップ、フレアデニムパンツ等出品しておりますので、是非ご覧下さい。◆プロフィールに注意事項等、記載しておりますので購入、コメントの前に一読下さい。◆ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネオンサイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NEEDLES ニードルス 2G 別注 TRACK PANT トラックパンツ 紺markaware SURVIVAL CLOTH PEGTOP TROUSERSアシックス asics センタープリーツ ジャージ スラックス 黒 L 未裾上げインコテックス/INCOTEX/1NT035/SLIM /ウールトロピカル(4)新品❗️AMBUSH スラックス テーパードパンツ BLACKBorelio☆CHAD☆ナイロンストレッチテーパードパンツ☆ダークネイビー☆タイトブース tightbooth ヘリンボーン バギー スラックス