新品 AMERI LOGO DRESS アメリロゴワンピース 白 Sサイズ ワンピース ロングワンピース 総柄 ノースリーブワンピース

カラー···ホワイト

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

✅即購入OK。早い者勝ちです。

✅気になることはコメントからどうぞ。

*こちらからの自発的な大幅値下げや,セールは当面予定しておりません。

お値下げに関しては大幅や無理なお値下げは対応できない場合がございますが、ご希望の場合はコメントにてお願いいたします^_^

【表記サイズ】

Sサイズ

バスト:88cm

ウエスト:56~96cm

着丈:122cm

肩幅:36cm

※素人実寸

【状態】

こちらの商品は【S】ランクです。

【状態に関する特記事項】

特になし

【状態ランク一覧】

Sランク着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク数回使用の形跡が見られるが、新品と遜色のない状態の良い商品

Aランク少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B+ランク目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク使用による傷や汚れが見られる商品

Bーランクかなり使用感が目立つ商品

Cランク通常使用にも支障が出るレベルの商品

【商品について】

2019年3月AMERI公式サイトで購入

定価18,900円

一度も使用していないタグ付きの新品です^_^

【ブランド】

アメリ

【タイプ】

ワンピース

【素材】

画像に記載

【カラー】

ホワイト

【付属品】

なし

基本的に発送は商品ご購入後から1~2日を想定しています。

梱包が丁寧と大変好評です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

