日本人気超絶の off white 送料無料 シャツ

off white

中古(やや傷や汚れあり)

Off White オフホワイト Firetape Shirt ファイアテープシャツ 送料無料

【商品詳細】

メーカー:OFF-WHITE(オフホワイト)

サイズ:S

【状態】

中古ランク B

襟汚れ有

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

