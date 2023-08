コメント無し即購入OK!

varentino★バレンチノ ★羊毛チェスターコート★ブラック

値下げ交渉も大歓迎です♪

この度は商品をご覧いただきありがとうございます!

■商品について

リミフゥの異素材mixロングジャケットです。

色はカーキ×ブラックで、サイズはレディースのSと表記があります。

ライダースとカーディガンが合わさったような大変珍しいデザインです。

レザー部分は羊革で施されてるので柔らかく、コットン部分との相性も良いので着心地は着ている事忘れるぐらい良いです。

人と被らないファッションがお好きな方におすすめです♪

自慢できる一品なので、欲しかった方は是非♪

一点限りなので、画面にあるハートのマークを押して

「いいね」でお気に入り登録されておく事をおすすめします(^^)

■サイズ:レディースのS

肩幅47

身幅49 ※バスト98

着丈117

袖丈72

※若干の誤差はご了承下さい。

■素材

表地⇒コットン100%、(別布)羊革100%

裏地⇒キュプラ100%

■状態

着用回数少なく綺麗です。10中9程度。

届いたらすぐ着用して頂けます。

状態は良いですが、中古品なのでご理解の上ご購入下さい。

※撮影用の小物や他のアイテムは別売りです。

■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品

■フォロワー様限定!【フォロー割付き】です。

ご購入前に「フォローしてます!」

など、フォロワー様である事がわかるように忘れずにお声がけ下さると値引きします!(^^)

詳しくはプロフィールをご確認下さい♪

また、万が一のトラブル時には【返品・返金】も対応しています。安心してご購入下さいませ。

■こちらもチェック♪↓

★匿名配送対応中

★即購入OK!

★価格交渉大歓迎!

★交渉中でも購入者様優先です

カーディガン要素もあるアウターなので季節の変わり目で軽く羽織るにも最適です。

デニムにハンチング帽子を合わせてハンサムコーデも楽しめます♪

秋コーデにピッタリかと思います。

ぱっと目を引くジャケットなので、きっと周りに注目してもらえます!

とても良いお品ですので、きっとご満足頂けるかと思います♪

#その他アイテムもチェック→

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リミフゥ 商品の状態 未使用に近い

