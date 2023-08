最新のデザイン スポンジボードソフテック8.0 新品未使用品 サーフィン

サーフボードの種類···ファンボード

サンタクルズ サーフボード

性別···レディースメンズ兼用

初心者やお子様におすすめ

ブルー

SMOKE GREEN

SOFTECH ROLLERは幅広いアウトラインを持ち

初心者でも簡単に波をキャッチできるような

特別な設計がされたファンボード。

またデッキ部分に設置されたハンドグリップにより

簡単にボードを持つことができるのも嬉しい設計。

100%防水のX-Density EPSフォームコアに樹脂で

強化された多層の木材ストリンガーが内蔵され

ボードのフレックスと耐久性を構築。

柔らかいクッションデッキ材により衝突の際に

硬いボードに比べ怪我のリスクが少なく安心して

お使用いただけます。

《WHAT's SOFTECH?》

ソフテックはソフトボード専門のサーフボードブランドで、

ソフトボードでは世界NO,1のシェアを持っています。

過去のソフトボードは柔らかすぎてテイクオフはできても

ライディングは調子が悪いボードが多く存在していましたが

ソフテックは独自の構造と多様なデザインによって

初心者から中級者以上にも楽しめるボードをリリースし

人気を集めています。

初心者の練習用として、中級者以上のセカンドボードとして

楽しめるボードとなることは間違いありません。

≪商品詳細≫

■サイズ■

【長さ】8.0

【幅】56.5cm(22 1/4)

【厚さ】7.9cm(3 1/8)

【CL値】66cl

■FIN BOX■

FCSフィン対応

3フィンプラグ

■付属■

ソフトフィン3枚

送料着払いでお願いします。

伊良湖、浜松、辺りで手渡し可能です!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

