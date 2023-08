【6/25 値下げしました】

IENA

24.0cm

新品未使用タグ付きです

とても柔らかく、幅広甲高の足でも充分なゆとりがあり、そして何よりとても快適な履き心地のスニーカーです

スニーカーしか基本履きませんが、こちらは本当に快適なスニーカーです⭐︎

色も真っ白ではなく素敵です

また新たに白スニーカーを購入してしまったため、迷いながらも出品いたします

厚底



送料・手数料も考慮しての価格に設定しておりますのでご理解いただけると幸いです

以下、商品説明です

【2022SS】

IENA

《adidas originals for EDIFICE / IENA》

ビンテージのドイツ軍のインドア用トレーニングシューズにインスピレーションを受け誕生した「BW ARMY」。

レザーアッパーを同じ素材に統一し、あえて控えめなスタイルに仕上げています。

オリジナルモデルを想わせるガムラバーアウトソールはアッパーのカラーとトナルカラーに変更。

懐かしくも新しい今作が、「今」を感じるスタイルへランクアップさせます。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

