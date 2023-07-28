【楽天スーパーセール】 AIR3 ❗️IPAD WI-FI 2019❗️ 64GB タブレット

|ブランド
|アップル
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
|ブランド
|アップル
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
5分钟前
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1429
2019 Apple iPad Air 3rd Gen (10.5 Inch, Wi-Fi, 64GB) Gold (Renewed)
Apple iPad Air 10.5-inch (3rd Gen) Tablet A2152 (Wi-Fi Only) - 64GB / Space Gray (Renewed)
iPad Air 3 64GB Gold 4G
Apple iPad Air (3rd Generation) 64GB, Wi-Fi, 10.5in - Space Gray
Restored Apple iPad Air 3 (3rd Gen) 64GB - Wi-Fi - 10.5
Apple iPad Air 10.5-inch (3rd Gen) Tablet A2152 (Wi-Fi Only) - 64GB / Space Gray (Renewed)
Restored Apple iPad Air 3 (3rd Gen) 64GB - Wi-Fi - 10.5