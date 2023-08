自宅で保管してましたが、使う事が無さそうなので出品する事となりました。

取り外し可能な所は洗濯後に装着してます。

写真に写っているものが全てとなります。

中古品と言う事をご理解ください。

【お願い】

こちらの商品は大型商品となりますので、着払い・直接取引のどちらかを選択して頂けます。

[着払い]

ヤマト運輸にて発送させて頂きます。

[直接取引]

大阪までお越しになれる方

①ビバホーム 寝屋川店

②イオンモール四條畷

③カインズホーム 交野店

上記の3店舗であれば直接取引が可能となります。

カラー···イエロー

座面···両対面式

機能···オート四輪切替

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

自宅で保管してましたが、使う事が無さそうなので出品する事となりました。コンビ メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック取り外し可能な所は洗濯後に装着してます。写真に写っているものが全てとなります。中古品と言う事をご理解ください。【お願い】こちらの商品は大型商品となりますので、着払い・直接取引のどちらかを選択して頂けます。[着払い]ヤマト運輸にて発送させて頂きます。[直接取引]大阪までお越しになれる方①ビバホーム 寝屋川店②イオンモール四條畷③カインズホーム 交野店上記の3店舗であれば直接取引が可能となります。カラー···イエロー座面···両対面式機能···オート四輪切替

