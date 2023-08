数回しか使用せずfujifilmに乗り換えましたため、出品させていただきます。

GoPro 本体 中古 写真が全てセット

即購入可。

Black magic Pocket Cinema Camera 4K

★DaVinci Resolve Studio 未使用

★バッテリー多数

・Black magic Pocket Cinema Camera 4K 本体

・電源一式(固定コネクター、国際アダプター)

・DaVinci Resolve Studio 未使用

・元箱

・COOLSHOW LP-E6/LP-E6N 2個充電器

※ケーブルに訳あり。使用可能(写真参照)

・LP-E6 バッテリー:合計7個

純正バッテリー x1 (初期付属品)

バッテリー COOLSHOW x2

バッテリー ROWAJAPAN x4

バッテリー箱x2

・アクセサリー

SmallRig トップハンドルx1

SmallRig BMPCC 4Kカメラ専用ケージx1

ーーーー

・多少の使用感や擦り傷がありますが、2021年購入の美品だと思います。

気になる方は購入をお控えください。

・値下げは対応いたしかねますので予めご了承ください。

・2日〜3日内発送対応します。

#bmpcc4k

#blackmagicdesign

商品の情報 ブランド ブラックマジックデザイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

