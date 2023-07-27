【公式】 渋谷限定NH X N/OH. TEE SS BLACK XLサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

▪️ 渋谷限定
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▪️サイズはXLサイズです。
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畳んでネコポスで発送となります。
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※当方出張の為、発送は7/17以降となります。
カタリスト cvtvlist
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ネイバーフッド
|商品の状態
|新品、未使用
正規 Dior Homme ディオールオム BEE 蜂 Vネック Tシャツ
▪️ 渋谷限定NH X N/OH. TEE SS BLACK▪️サイズはXLサイズです。ネイバーフッドウインドブレーカーコーチジャケット畳んでネコポスで発送となります。※当方出張の為、発送は7/17以降となります。予めご承知おきの程お願いいたしますm(_ _)m#wtaps# descendant#ダブルタップス#シュプリーム# supreme#ネイバーフッド#ディセンダント
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ネイバーフッド
|商品の状態
|新品、未使用