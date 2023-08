★【商品説明...】Mサイズ

プリーツプリーズ ジャケット カーディガン ターコイズブルー 4



レッドヴァレンティノのスワローカーディガンです。

スワローは刺繍で制作されており、襟全体はカーディガンから取り外し可能です。

フロントボタン付きの薄手ニットなので寒暖差の激しいオフィスワークなど、春夏に重宝する一着になります。

★【サイズ...】

着丈:約52cm

身幅:約45cm

肩幅:約36cm

袖丈:24cm

裾幅:約27cm

(素人平置き採寸のため多少の誤差はご容赦ください)

★【その他の仕様...】

色:ブラック黒

ニット

取り外し可能な襟(スワロー刺繍)

★【状態...】数回着用後、自宅クローゼットにて保管してありました。

特筆すべきダメージなく比較的に綺麗なお品物です。

usedですので、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。

可能な限り画像を掲載しましたので

ご確認ください。

#レッドヴァレンティノカーディガン

#REDVALENTINOスワローカーディガン

#REDVALENTINOニット

#レッドバレンティノブラックカーディガン

#redvalentinoカーディガン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レッドヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

